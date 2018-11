Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Stamani a Sanremo è stata organizzata una vasta operazione antidroga. Per contrastare lo spaccio di droga gli agenti insieme alle unità cinofile hanno perlustrato la zone delle Pigna. Sono stati impiegati circa 50 agenti che hanno presidiato gli ingressi della Pigna, fermato e controllato alcune persone.

