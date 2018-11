La Direzione dell’Asl 1 Imperiese conferma che il centro per l’autismo “Il Piccolo Principe” di Sanremo che si occupa della presa in carico e dell’assistenza dei bambini affetti da autismo di tutto il comprensorio provinciale, continuerà a svolgere la sua attività regolarmente.

Il Centro garantisce la presa in carico dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, la predisposizione dei progetti riabilitativi individualizzati, le attività psicoeducative di gruppo, gli interventi abilitativi in collaborazione con la scuola e l’ambiente sociale, il sostegno psicologico. Tale attività è garantita da personale specializzato, che continuerà a svolgere la propria attività per permettere stabilità e costanza ai percorsi assistenziali in atto.

L’Asl 1 Imperiese rassicura le famiglie che hanno mostrato preoccupazione per la minacciata discontinuità del servizio, e confermano l’impegno nel continuare ad offrire un servizio di qualità, rispondente alle esigenze dei loro figli.