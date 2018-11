Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Dalla collaborazione tra il Comune di Sanremo e la Delegazione FAI della provincia di Imperia nasce una nuova iniziativa che invita sanremaschi, sanremesi e turisti a conoscere sempre meglio il Museo Civico di Sanremo nella sua sede di Palazzo Nota. “Vi aspettiamo al Museo dalle ore 10 alle ore 13 di sabato 1 dicembre con gli “Apprendisti ciceroni” delle classi 4° e 5° A del Liceo Colombo di Sanremo, per accogliervi e accompagnarvi attraverso le sale del Museo che ospitano importantissimi reperti e collezioni che raccontano la storia della città, a partire dalla sezione archeologica fino alle esposizioni permanenti; un viaggio attraverso i secoli fino all’età contemporanea” dicono gli organizzatori dell’evento. Nella Sala Consiliare nuovamente aperta al pubblico si potrà ammirare la mostra dell’artista inglese Kevin Flynn, che da anni vive a Borgomaro, con il suo potente messaggio sul riciclo e sul dare nuova vita a oggetti dimenticati.

