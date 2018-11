Gli agenti della Questura di Imperia ieri hanno acquisito copia della registrazione video dell’intervento della consigliera Maria Nella Ponte, durante l’ultimo Consiglio comunale di Imperia. Nell’assise comunale si era dibattuto in modo acceso sul conferimento della cittadinanza onoraria a Franco Gabrielli. Il capo della Polizia aveva rinunciato, riservandosi di ricorrere alle vie legali per i “giudizi diffamatori” espressi dal capogruppo del Movimento 5 Stelle, relativi al suo operato all’Aquila durante l’emergenza terremoto nel 2009.

La Polizia di Stato riceverà la cittadinanza onoraria dal Comune di Alassio venerdì 7 dicembre, come indicato dal sindaco Melgrati.