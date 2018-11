L’Assessorato ai Servizi ed alle Politiche Sociali del Comune di Imperia ha concesso l’uso gratuito a Rari Nantes Imperia di una sedia JoB per il trasporto e l’entrata in acqua delle persone con disabilità.

Nello specifico, l’attrezzo servirà per accompagnare in vasca il fruitore, allargando così la fornitura degli strumenti messi a disposizione dalla Rari per persone con deficit motori e difficoltà di deambulazione.

Rari e Comune di Imperia proseguono fianco a fianco il proprio cammino per migliorare i servizi alla comunità. La Presidente Francesca Leone ed il Direttore Generale Matteo Gai hanno accolto con piacere la consegna, alla presenza dell’Assessore ai Servizi ed alle Politiche Sociali, Luca Volpe, del Membro della Commissione di Vigilanza sulla Piscina, Claudio Ghiglione, e della Dirigente del settore Servizi Sociali, Sonia Grassi.

Francesca Leone ha commentato: “Ringraziamo il Comune per la concessione d’uso gratuito della Sedia JoB: strumento che aiuterà a superare le eventuali barriere architettoniche e favorire la migliore qualità possibile ai nostri clienti.”