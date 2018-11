Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Venerdì 30 novembre alle 10.30, al Teatro del Palazzo del Parco di Bordighera, è previsto un importante appuntamento. Italo Vignoli, personalità di fama internazionale, dialogherà con gli studenti e i docenti dell’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “Fermi-Polo-Montale” e con tutti coloro che vorranno essere presenti su cittadinanza digitale, software open-source e formati standard. E’ la prima volta che Vignoli interviene in Liguria su questi temi; una occasione fondamentale, per un confronto su contenuti cruciali e di grande attualità. L’evento, che ha il patrocinio del Comune di Bordighera e della Fondazione Franchi, sarà moderato da Andrea Cartotto.

