Tragedia sfiorata stamani a Rapallo dove una bimba di un anno e mezzo è precipitata nel letto di un torrente da un’altezza di circa 5 metri. La vegetazione ha attutito la caduta ed ha permesso alla piccola di restare quasi illesa. Prima dell’intervento dei soccorritori un passante si è subito precipitato per recuperare la bimba nel greto del torrente. La piccola stava camminando sul marciapiede con la mamma quando è sfuggita al suo controllo in un tratto dove non è difficile cadere nel vuoto.