L’Amministrazione Comunale di Taggia per promuovere momenti di scambio e di partecipazione con i cittadini, invita la popolazione a tre incontri pubblici che si terranno: – Martedì 4 dicembre 2018 alle ore 21.00 a Taggia, presso Santa Teresa; – Martedì 11 Dicembre 2018 alle ore 21.00 a Levà, presso le Opere Parrocchiali; – Martedì 18 Dicembre 2018 alle ore 21.00 a Arma, presso Villa Boselli. Sarà inoltre l’occasione per scambiarsi gli Auguri Natalizi.

L’Amministrazione Comunale di Taggia per promuovere momenti di scambio e di partecipazione con i cittadini, invita la popolazione a tre incontri pubblici tra il 4 e il 18 dicembre