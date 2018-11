Nella foto: la curatrice della mostra, Gioia Lolli, in mezzo a due opere di Francesco Mancini

E’ stato il primo al mondo a dipingere con piccoli rulli, Francesco Mancini, inventore della flash-art. Persino scontato i successo della mostra che sta vivendo i suoi ultimi giorni (chiuderà il 30 sera) all’Hotel Nazionale di Sanremo. Una rassegna di opere del creatore di un nuovo modo di dipingere, oggi diffuso e imitato nelle America come in Asia e Africa oltre che in Europa. Mancini, che nei quadri esprime grande personalità e un tocco di assoluta originalità, è stato apprezzato da molti appassionati, venuti a Sanremo appositamente per lui, e da critici d’arte di tutta Italia e dalla vicina Francia.

. L’esposizione è curata dall’associazione culturale I Colori della Gioia.