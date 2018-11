Dopo la vittoria all’esordio, Rari Nantes Imperia perde 11-3 contro il Rapallo Pallanuoto, apparso superiore . Le giallorosse Under 17 hanno così affrontato la prima trasferta della stagione.

Le ragazze di Merci Stieber reggono il confronto fino al cambio vasca, prima di accusare l’allungo delle padrone di casa. Al via, le rapallesi infilavano un 3-0 parziale al quale rispondeva la segnatura di Lise Accordino. Nel secondo periodo, i gol di Bessone e ancora Accordino riagguantavano momentaneamente il punteggio ma, nell’ultimo minuto, Rapallo trovava le reti dell’allungo complici un calo di concentrazione imperiese e due fischi poco chiari del direttore di gara.

Le avversarie, nella ripresa, apparivano più cariche e determinate nel cercare il successo, la Rari si innervosiva (stizzita anche dal cartellino rosso sventolato ad Accordino) e così il risultato assumeva contorni ben più pesanti rispetto al gioco mostrato in acqua. L’ultimo giro di lancette cominciava con l’espulsione per brutalità comminata a capitan Amoretti, episodio quantomeno dubbio che chiudeva una partita storta per molti protagonisti sul piano vasca.

Al termine di un match ricco di episodi, ha parlato Merci Stieber: “Abbiamo giocato bene fino a metà partita. Poi ci siamo disunite ma non abbiamo meritato questo divario”.

RAPALLO PALLANUOTO – R.N.IMPERIA 11-3

(3-1; 3-2; 3-0; 2-0)

RAPALLO – Sokhna, De Marchi 1, Ravina 2, Sammarco, Magni 3, Lama cap. Lombella 2, Cogozzo 1, Paganello, Rayner 1, Carpaneto 1, Albasini, Gabetto. All.: Sinatra

IMPERIA – Giai, Martini, Platania, A.Amoretti cap., Cappello, Bessone 1, Ferraris, Rosta, Accordino 2, Iazzetta, Ruma, Repola. All.: Stieber

Arbitro: Rogondino

Note: espulse Accordino (I)secondo art. 21.13 nel terzo tempo, A.Amoretti (I) secondo art.21.14 nel quarto tempo ; uscita per limite di falli Martini (I) nel quarto tempo. Sup.Num. Rapallo 4/12 + un rigore sbagliato; Imperia 0/6