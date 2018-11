Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Il capo della polizia, Franco Gabrielli, ha rinunciato alla cittadinanza onoraria di Imperia dopo che sul conferimento, previsto per il 7 dicembre, alcuni consiglieri hanno manifestato dissenso. Gabrielli ha comunicato la decisione al sindaco di Imperia, Claudio Scajola, mentre era in corso la seduta del consiglio comunale. Gabrielli si è riservato di «valutare di ricorrere alle vie legali» nei confronti della capogruppo del Movimento 5 Stelle, Maria Nella Ponte, che ha espresso giudizi “diffamatori e allusivi” sull’operato del capo della polizia quando era prefetto dell’Aquila dopo il terremoto del 2009.

