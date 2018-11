Con una splendida rete di Gagliardi a un quarto d’ora dalla fine la Sanremese batte a domicilio il Casale e stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia.

Come annunciato alla vigilia, mister Lupo non rinuncia ai ‘big’ per la sfida di Casale. Cambiano gli esterni di difesa, ci sono Montanaro e Bregliano al posto dei soliti Anzaghi e Fiore, al centro della retroguardia rientra Videtta. In attacco c’è La Fauci supportato da Molino e Scalzi.

La prima occasione si registra dopo appena due minuti di gioco ed è per il Casale che, con la punizione di Cappai, impegna Manis.

Al 9’ i padroni di casa sono costretti ad effettuare la prima sostituzione a causa dell’infortunio subito da Fabbri. Al suo posto entra M’Hamsi.

Al 17’ il primo squillo dei matuziani con la solita punizione di Molino che, però, questa volta non inquadra lo specchio della porta.

Matuziani ancora pericolosi al 30’. Gagliardi, servito da Bregliano, tenta la botta ma Consol blocca in due tempi.

Sul finire del primo tempo proteste dei biancoazzurri (oggi in divisa rossa) per un rigore non concesso su intervento in area di Di Giovanni ai danni di Molino.

Nella ripresa la prima occasione per i matuziani arriva al 55’ con Spinosa che tenta il destro dal limite dell’area, la sfera finisce fuori alla sinistra del portiere.

Due minuti più tardi ci prova Gagliardi, ma la sfera finisce tra le braccia di Consol.

Sanremese ancora pericolosa su pasticcio difensivo del Casale ma Gagliardi non inquadra lo specchio della porta.

Al 65’ si fa vedere il Casale con il tiro di Pavesi da posizione decentrata, respinge Manis.

La gara si blocca al 76’. Bregliano scodella in area una punizione da metà campo, la difesa piemontese respinge e, al volo, Gagliardi indovina una traiettoria perfetta che non lascia scampo a Consol. Eurogol del numero 21 e Sanremese in vantaggio a Casale.

La gara scorre verso il 90’ senza particolari emozioni e il triplice fischio sancisce l’undicesima vittoria consecutiva dei biancoazzurri tra campionato e coppa.

“Abbiamo disputato un primo tempo sottotono, troppo lenti, se non giochiamo a mille facciamo fatica – ha dichiarato al termine della partita mister Alessandro Lupo – nella seconda frazione abbiamo avuto molte occasioni ma abbiamo segnato solo a un quarto d’ora dalla fine con un eurogol, una rete fantastica, i miei ragazzi hanno anche questi colpi. Ancora una volta non ho nemmeno il tempo di gioire perché da domani dovremo iniziare a lavorare per la partita di domenica contro il Bra, dopo penseremo all’incontro di Lecco”.

“Passare il turno era un nostro obiettivo, l’abbiamo centrato grazie a una prodezza di Gagliardi – ha aggiunto il direttore generale Giuseppe Fava – quelli che hanno giocato oggi e che fino ad ora hanno trovato meno spazio hanno fatto una prestazione importante contribuendo a una vittoria meritata. Regaliamo al nostro pubblico un big match a fine gennaio contro il Mantova e speriamo che la città risponda come richiede una partita di questo genere. Per quanto riguarda il campionato ora siamo primi a tutti gli effetti e speriamo che sia di buon auspicio per i prossimi impegni. Infine un ringraziamento ai tifosi che ci hanno seguiti oggi a Casale in un giorno infrasettimanale”.

Ai quarti di finale, il prossimo 30 gennaio, la Sanremese affronterà al “Comunale” il Mantova che oggi ha battuto 1-0 il Villa D’Almè Valbrembana.

LE FORMAZIONI

Sanremese: 1 Manis, 15 Montanaro, 5 Videtta (29 Fall), 6 Castaldo, 4 Bregliano, 26 Rotulo, 7 Brugni, 21 Gagliardi, 27 Scalzi, 10 Molino (8 Spinosa), 11 La Fauci (24 Sadek)

A disposizione: 22 Cacciò, 13 Minasso, 14 D’Amico, 18 Carletti, 25 Martini, 28 Pellicanò

Allenatore: Alessandro Lupo

Casale: 1 Consol, 2 Di Giovanni, 3 Fabbri (13 M’Hamsi), 4 Todisco (18 Colla), 5 Cintoi, 6 Bettoni, 7 Pavesi, 8 Petrillo (14 Vecchierelli), 9 Coccolo (17 Mazzucco), 10 Marinai (15 Sadouk), 11 Cappai

A disposizione: 12 Fontana, 16 Osellame, 19 Ghisio, 20 Boarino

Allenatore: Francesco Buglio

Arbitro: Valerio Crezzini (Pisa)

Assistenti: 1° Michele Piatti (Como); 2° Glauco Zanellati (Seregno)

Marcatori: 76’ Gagliardi

Ammoniti: Bettoni, Scalzi, Videtta, Bregliano

Calci d’angolo: 2-2

Recupero: 6’; 3’