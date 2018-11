La Sanremese ha conquistato oggi pomeriggio l’undicesima vittoria di fila, tra campionato e Coppa, imponendosi per 1-0 al “Natal Palli” di Casale Monferrato negli ottavi di finale della Coppa Italia di serie D. La rete decisiva è stata realizzata da Giorgio Gagliardi al 31′ della ripresa. Nei quarti di finale la Sanremese il 30 gennaio 2019 affronterà il Mantova che oggi in casa ha piegato il Villa d’Almè per 1-0.

Domenica in campionato la Sanremese, prima alla pari del Lecco con 32 punti, al “Comunale” ospiterà il Bra, quarta forza del girone A.