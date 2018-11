Ieri a Camporosso una bimba di un anno e 10 mesi è morta probabilmente in seguito ad un problema cardiaco.

Nonostante il pronto intervento della Croce Azzurra di Vallecrosia e dell’automedica del 118, la piccola, di origine nordafricana, è spirata al punto di primo intervento dell’ospedale “Saint Charles” di Bordighera.

Non è escluso che possa essere effettuata l’autopsia sul corpo della piccola per fare luce sulle cause della tragedia.