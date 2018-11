E’ pubblicato il bando della gara per la concessione del bar-ristorante del Palazzetto dello Sport “E. Biancheri”, al fine di integrare le attività della struttura offrendo un servizio di ristoro rivolto principalmente ai suoi frequentatori e ai loro accompagnatori.

La concessione è di durata quinquennale; l’Amministrazione potrà eventualmente rinnovarla per ulteriori 5 anni.

Sono previste agevolazioni specifiche per l’imprenditoria giovanile. Il canone di concessione infatti viene ridotto nei primi due anni di attività nella misura del 50% nei confronti dell’impresa individuale/familiare o società in cui rispettivamente il titolare o almeno un socio amministratore abbia un’età compresa tra i 18 e i 35 anni all’atto della presentazione della domanda.

Il termine di partecipazione scade alle 13 del 13 dicembre.

“E’ una importante opportunità di lavoro per i giovani e per i nuclei familiari e l’occasione per arricchire una struttura sportiva con un servizio che ormai mancava da alcuni anni” afferma Vittorio Ingenito, sindaco di Bordighera.