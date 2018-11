Da ieri, martedì 27 novembre, la viabilità dell’area interna dell’Ospedale di Bordighera e l’accesso alla struttura è stata modificata per motivi di sicurezza, per evitare il transito di mezzi nell’area limitrofa al cantiere adibito alla ristrutturazione dell’ex palazzina interna, sede degli Uffici.

Si può accedere in Ospedale usando l’ingresso abituale dalla via Aurelia e dal retro (zona camere mortuarie), provenendo dalla strada Romana e percorrendo via Cagliari.

Si può invece uscire dall’area ospedaliera solo usando il cancello posteriore vicino alle camere mortuarie.

La via di collegamento in uscita con l’Aurelia viene utilizzata solo dai mezzi di soccorso provenienti dal Pronto Soccorso. Si è provveduto a modificare tutta la segnaletica orizzontale e verticale, sono stati delimitati i parcheggi e sono stati ricavati 5 parcheggi riservati ai disabili.

Tale operazione è stata effettuata grazie ad una stretta collaborazione con la Polizia Municipale del Comune di Bordighera, sia per la fase di progettazione delle modifiche, che per quella della realizzazione, che ringraziamo per la disponibilità mostrata.