“Abbiamo portato in discussione, in Consiglio, la proposta di esenzione dell’addizionale regionale IRPEF per i residenti delle zone colpite dalla tragedia del viadotto Morandi: la nostra proposta è stata accolta favorevolmente e sarà dibattuta mercoledì in Commissione Bilancio”, ha dichiarato la capogruppo Alice Salvatore.

“In seguito alla tragedia, il MoVimento 5 Stelle Liguria si è chiesto quali imposte di competenza regionale avrebbero potuto essere sospese per dare una risposta a chi, a causa del crollo, stava perdendo molto. L’addizionale regionale IRPEF è tra queste e fa il paio con il bollo auto: anche quest’ultimo sarà portato in Commissione oggi pomeriggio grazie al M5S e all’apertura al dialogo da parte dell’Assessore competente e dei colleghi consiglieri”, ha aggiunto Salvatore.

MoVimento 5 Stelle Liguria