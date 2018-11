A Sanremo in via Roma chiude “Maggiorino”, un locale storico, una delle patrie della sardenaira. Giorgio Embriaco lo gestisce dal 2002, assieme alla moglie Mariella Anfossi. Poi negli ultimi anni hanno collaborato anche le figlie, Alice e Valentina. “Maggiorino” ha aperto per la prima volta in via Palazzo nel 1939. Poi, circa 30 anni fa, il trasferimento da via Palazzo in via Roma. “Il complimento più bello è stato di una una signora, secondo cui il nostro è “un locale della vecchia Sanremo” dice Giorgio Embriaco a Lorenza Rapini su “La Stampa”.