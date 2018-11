CAMPIONATO REGIONALE SERIE C

6^ Giornata 24/11/18

Maurina Strescino Imperia–Acli Santa Sabina Genova 1–3 (19/25-25/21-16/25-22/25)

Buona prestazione della Maurina Strescino contro le genovesi dell’Acli Santa Sabina, seconda forza del campionato.

Le bianco-azzurre per il gioco fatto vedere sul parquet di Zona San Lazzaro, meritavano sicuramente almeno un punto, sfumato nel finale del 4^ per una dubbia decisione arbitrale.

La continua crescita del gruppo, fa comunque ben sperare per il proseguio del campionato.

Sabato 1 dicembre le imperiesi saranno ospiti dell’Autorev Centro Volley Spezia, terza forza del campionato e formazione indicata dagli addetti ai lavori tra le più attrezzate per salire nella categoria superiore.