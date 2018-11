Sta per concludersi il processo per la morte di Martina Rossi, 20enne imperiese morta il 3 agosto 2011 dopo essere precipitata dal balcone di un hotel a Palma di Maiorca. Il 6 dicembre è fissata la requisitoria del pm Roberto Rossi, il 10 le arringhe della difesa di Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, 27enni aretini accusati di aver costretto alla fuga Martina per sfuggire a un loro tentativo di stupro. I legali della difesa hanno un esposto contro un’amica di Martina Rossi perché avrebbe rilasciato false dichiarazioni in un’intervista tv.