Nei numerosi incontri che hanno svolto gli insegnanti del dipartimento di scienze motorie, professori Monica SANTILLI, Maria Elena PEIRONE, Maurizio BOSIO, Antonio GALLO ed Ennio CAPANO, sono stati determinati i programmi dell’attività sportiva dedicata agli alunni dell’Istituto FERMI – POLO – MONTALE di Ventimiglia -Bordighera diretto dalla Dottoressa Antonella COSTANZA.

Le attività sono: Gruppo Sportivo (con la presciistica, l’avviamento a diverse discipline sportive e i raduni per le selezioni degli atleti che rappresenteranno l’Istituto ai Giochi Sportivi Studenteschi), il Progetto PON (con la ginnastica calistenica), il Progetto Sci & Natura (avviamento e perfezionamento delle tecniche dello sci e snowboard e selezione per formare le squadre d’Istituto), il Progetto contro la dispersione e per l’integrazione attraverso lo sport ( attività sportive varie).

Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi nel calcio a 5, calcio a 11 (Campioni Provinciali a.s. 2017/18), badminton, campestre, atletica, sci e snowboard, Tennis (Campioni Provinciali a.s. 2017/18), tennis tavolo.

Il 20 dicembre è in programma la prima giornata sulle nevi del comprensorio di Limone Piemonte che il professor Capano andrà a testare per voi nel primo fine settimana utile e vi darà in tempo reale l’aggiornamento su Facebook.

Come si può notare la vasta offerta sportiva potrà accontentare tutte le esigenze in modo da dare anche sfogo alla parte ludica ed aumentare il senso di appartenenza alla scuola.