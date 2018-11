Un vero putiferio questa sera in consiglio comunale ad Imperia quando si è parlato della cittadinanza onoraria al Capo della Polizia Prefetto Gabrielli. È stato lo stesso Gabrielli infatti ad annunciare la rinuncia dopo la discussione molto forte avvenuta durante la serata.

La disputa nasce dal fatto che la minoranza sia stata invitata alla cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria a Franco Gabrielli senza che la pratica fosse passata prima in consiglio comunale.

Le opposizioni hanno abbandonato l’aula al momento del voto ed è qui che il sindaco Claudio Scajola Ha utilizzato il termine “Indegni” rivolgendosi ai consiglieri uscenti delle minoranze.

La discussione come detto è stata molto aspra e i toni utilizzati da qualche consigliere non sono andati giù al Capo della Polizia che ha annunciato la rinuncia via telefono e anche l’intenzione di valutare se adire le vie legali per le dichiarazioni avvenute in aula.