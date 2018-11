Dopo un inizio scoppiettante con Beppe Braida in apertura di stagione e Enrique Balbontin la scorsa settimana, questo sabato 1 dicembre alle 21, arriva la prosa raffinata di Alberto Giusta al Teatro del Mare, nel terzo appuntamento della rassegna che si svolge all’Auditorium del Museo Navale di Imperia, in via Scarincio 7.

“Thom Pain (basato sul niente)”, è un monologo del drammaturgo americano Will Eno, vincitore del Fringe Award all’Edinburgh International Festival del 2005 e, nello stesso anno, finalista del Premio Pulitzer per la sezione teatro. Un uomo, un antieroe solitario, che affiora dalla penombra di una scena spoglia, per trascinare gli spettatori in un’acrobazia esistenziale sul filo di una trama apparentemente sconnessa e illogica di ricordi e riflessioni. Pensieri e parole in libertà: l’infanzia, la memoria dolorosa, un amore perduto, la paura. Un uomo in cerca di ascolto, giocoliere di parole, mendicante frustrato di attenzione, quella di un pubblico del quale cerca, avido, lo sguardo, il confronto diretto e frontale. Una confessione laica, che mette a nudo le ferite, alcune mai rimarginate, di tutta una vita, in cerca di un senso da dare all’esistenza e di un’occasione, una possibilità di trasformare la rovina in salvezza. Thom Pain, come evidenzia il suo cognome, è un uomo che ha sofferto o soffre ancora. La sua sofferenza è molto bravo a celarla ( viene fuori nei momenti di vuoto, di silenzio). Egli parla col pubblico: ne è complice, si lascia andare ad una grande ironia. Altre volte si allontana dagli osservatori con cinismo. Fa una riflessione sul senso della vita e su come la nostra consapevolezza di essere degli zeri la’ fuori ( fuori dal teatro che ci protegge), ci complichi l’esistenza. È un monologo divertente perché fa riflettere senza “crogiolarsi ” nel dolore.

I posti sono limitati, necessaria prenotazione al numero 339 57 53 743.

Alberto Giusta, socio fondatore della compagnia teatrale Gank, diplomato alla Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova e ora insegnante di recitazione della stessa Scuola, vanta un lunghissimo e prestigiosissimo curriculum teatrale come attore, diretto da Ronconi, Sciaccaluga, Zavatteri e molti altri nomi importanti del palcoscenico italiano, e come regista. Ha altresì una presenza assidua sul piccolo schermo, interpretando ruoli in fiction come, tra le ultime, Don Matteo, Un passo dal cielo, Rosy Abate, e molte altre, e sul grande schermo con registi del calibro di Silvio Soldini.

