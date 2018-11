In Costa Azzurra sull’autostrada A8, poco prima dell’uscita di Mandelieu, nella carreggiata in direzione di Aix-en-Provence il proprietario di una Ferrari 488 ha quasi completamente distrutto la propria costosissima vettura dopo essere andato a sbattere contro il guard-rail in seguito ad un “acqua-planning” (galleggiamento su uno strato d’acqua esteso su una strada). I pneumatici “semi-slick” della Ferrari hanno provocato l’urto contro il guard-rail, seguito da un testacoda. Il conducente nell’incidente non ha riportato gravi ferite, ma ha dovuto fare i conti con il danno irreparabile ad una Ferrari (nella foto tratta da Facebook) del valore di circa 300 mila euro, come riporta “Nice Matin”.