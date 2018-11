Stamani alle 12.30 la squadra 71 del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cairo Montenotte è intervenuta sull’autostrada A6, nella carreggiata in direzione di Torino, in seguito ad un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante. Per cause da accertare si è adagiato sul lato destro della carreggiata nei pressi dell’uscita di Altare.

Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco che ha provveduto a mettere in sicurezza il mezzo ed estrarre l’autista dall’abitacolo. Sul posto sono intervenuti 118, Polizia Stradale, Ausiliari della viabilità e autogru dell autostrada. L’intervento è durato circa 2 ore.