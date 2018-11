Sabato 24 novembre nella Sala Parrocchiale dell’ORATORIO DON BOSCO di Vallecrosia (Via Col. Aprosio, 433), l’associazione Spes, con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Socioculturali del Comune di Vallecrosia, guidato dall’Assessore Marilena Piardi, che ha inserito tale iniziativa nel calendario di manifestazioni “Aspettando il Natale”, ha promosso l’incontro dal titolo: “Ok sono cieco, e allora??? Io vinco così”.

E’ stata l’occasione per conoscere l’atleta paraolimpico Daniele Cassioli, campione europeo e mondiale di sci nautico.

Daniele Cassioli ha pure presentato alla cittadinanza il suo primo libro Il vento contro edito da De Agostini. Il convegno è stato aperto da Davide Di Benedetto e condotto dal giornalista della Stampa Graziano Consiglieri.

Grande interesse ha suscitato l’intervista al campione paraolimpico, molto toccanti le sue parole e la sua fiducia verso il futuro…sarà un Mondo migliore quello che ci aspetta.

Il Sindaco di Vallecrosia, Armando Biasi, ha concluso l’evento ringraziando l’autore del libro Daniele Cassioli, la SPES Auser di Ventimiglia e il Rotary Club Sanremo Hanbury che ha pure favorito l’iniziativa.

Il Sindaco ha invitato inoltre il campione del Mondo Cassioli la prossima estate a Vallecrosia, come testimonial di una prossima manifestazione rivolta ai personaggi che si sono distinti in atti positivi a favore della Comunità.

Una buona presenza di cittadinanza e di ospiti ha allietato l’incontro e il rinfresco offerto ai presenti dalla SPES.

L’evento si inseriva pure nell’ambito della Giornata Mondiale dell’Handicap unitamente all’altro incontro della SPES, sempre patrocinato dal Comune di Vallecrosia, previsto per le ore 11,00 del 19 dicembre p.v. presso il Teatro Parrocchia San Rocco, spettacolo dal titolo “Festival delle abilità al plurale”, riservato agli studenti delle scuole cittadine.

La prossima manifestazione culturale del programma di Aspettando il Natale è invece fissata per venerdì 30 novembre, alle 17.30 nella Sala Polivalente comunale G. Natta, con la presentazione del libro “Quell’ultimo guizzo di fumo – dissolvenze incrociate…. dell’autore Elio Maccario presentato da Paola Maccario.