Da oggi e sino al 20 dicembre all’Urp di Sanremo, è istituito un punto di assistenza per chi necessita di una consulenza nella compilazione del modello Istat.

Il servizio viene fornito dall’amministrazione comunale per agevolare i cittadini chiamati a far parte del campione di famiglie che partecipano alle operazioni relative al “Censimento Generale Permanente della Popolazione”.

Il nuovo punto di assistenza osserva il seguente orario: 9-13 e 15-17 tutti i giorni, sabato e festivi esclusi.

Gli orari non potranno essere flessibili con chiusura ed apertura non estensibili.

Per fissare un eventuale appuntamento, si consiglia di contattare il numero 0184/597435.