L’Istituto Colombo di Sanremo, in collaborazione con l’Istituto Marconi, propone ai ragazzi del quinto anno un interessante incontro con la Dottoressa Maria Serena Garberoglio nell’ambito del progetto “Azzardopatia”.

E’ noto infatti che, tra le dipendenze più insidiose che possono colpire anche i nostri giovani, c’è la ludopatia, cioè la dipendenza dal gioco, che può sfociare nell’azzardopatia. Per superare questa patologia è poi necessaria una terapia specifica. L’obiettivo della terapia è quello della sospensione della malattia, della disattivazione del comportamento patologico. L’astinenza non è, ovviamente, l’unico obiettivo del trattamento. Il modello terapeutico è volto ad intervenire su tutti gli aspetti della vita del soggetto, che siano stati coinvolti negativamente dal gioco d’azzardo patologico. Va comunque sempre tenuto presente, che, seppure il modello di trattamento sia unico, esso è destinato ad essere modulato in base alle specifiche esigenze di ogni singolo paziente. verranno affrontati anche gli aspetti giuridici della problematica.

Il vicepreside del Colombo, professore Giuseppe Barletta, sottolinea: “Cerchiamo con questi incontri di fornire ai ragazzi informazioni utili per la loro vita, aldilà delle discipline curricolari che insegniamo normalmente. La scuola infatti, insieme alle famiglie, è l’ambiente formativo più importante per i nostri giovani, e dobbiamo lavorare in sinergia con loro per attuare la massima prevenzione sulle dipendenze di ogni genere, fenomeni purtroppo sempre più diffusi”.