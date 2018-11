La Cardiologia invasiva endovascolare, o Emodinamica, dell’ospedale Borea di Sanremo, conquista il primato in Liguria per il 2017. Per la prima volta è stata superata quota 200. L’anno precedente erano stati 167, in quello in corso sono finora 163. Nel corso del 2017, sono stati i 204 pazienti colpiti da infarto curati in modo efficace. Contando anche le angioplastiche “non urgenti”, l’Emodinamica del Borea ha effettuato in totale 570 interventi, che anche in questo caso la pongono al primo posto in Liguria, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.