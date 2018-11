Week-end abbastanza positivo per i giovani atleti nero azzurri.

La formazione Juniores Eccellenza, guidata da mister Casella, ottiene un’ottima vittoria sul difficile campo di Serra Riccò, riuscendo ad imporsi per 3 reti a 2 contro i padroni di casa. Bene anche la Juniores secondo livello, guidata da mister Olivieri, che ottiene un pareggio casalingo contro la Veloce, formazione che gravita nelle parti alte della classifica. Sconfitta per gli Allievi Under 16 guidati da mister Colavito, campionato molto ostico con formazioni molto attrezzate. Vincono anche gli Allievi Under 17, guidati da Massimo Dalocchio, nel campionato provinciale dove riescono ad imporsi per 6 reti a 0 contro il Taggia. Infine un’altra vittoria, molto importante, per i Giovanissimi Under 14 guidati da mister Decol che ottengono una bella vittoria 2 a 1 contro la Cairese.

Juniores Eccellenza

Serra Ricco’ 2 Imperia 3

Prossimo impegno:

Imperia – Cairese

Juniores secondo livello

Imperia 2 Veloce 2

Prossimo impegno:

Ospedaletti – Imperia

Allievi Under 16

Ceriale 5 Imperia 2

Prossimo impegno:

Imperia – Vado

Allievi Under 17

Imperia 6 Taggia 0

Prossimo impegno:

Virtus Sanremo – Imperia

Giovanissimi Under 14

Imperia 2 Cairese 1

Prossimo impegno:

Ventimiglia – Imperia