Cedimento strutturale sulla statale Aurelia tra Genova Voltri e Arenzano, in via Rubens. La Polizia Municipale ha chiuso la strada per una voragine apertasi nei pressi del numero civico 18. Già da alcuni giorni, sullo stesso tratto, era stato istituito un senso unico alternato regolato da un impianto semaforico per un cedimento causato dalla mareggiata del 29 ottobre. Arenzano e Voltri sono ora collegate solo attraverso l’autostrada.

A seguito del cedimento della sede stradale sulla via Aurelia, Regione Liguria sta monitorando costantemente la situazione e che si è immediatamente attivata offrendo il supporto dei propri tecnici al Comune di Genova, il cui tratto è di competenza. Inoltre i tecnici regionali hanno contattato Anas per chiedere una collaborazione tecnica nella verifica e realizzazione dell’intervento ove necessario.