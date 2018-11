Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Sull’A26 Genova-Gravellona Toce, nel primo pomeriggio un tir si è ribaltato all’interno della galleria Manfreida, nella carreggiara in direzione Gravellona Toce. Il tratto tra il bivio con la A10 Genova-Savona e Masone è stato poi riaperto dopo l’incidente che ha coinvolto il mezzo pesante. Si registrano 2 km di coda tra Genova Pegli e il bivio con la A26 verso Ventimiglia e 7 km di coda sull’A10 tra Varazze e il bivio con la A26.

