Nella dodicesima giornata di andata del girone A di serie D la Sanremese ha conquistato la nona vittoria consecutiva in campionato ed è ritornata al primo posto in classifica. Al “Sivori” di Sestri Levante i matuziani di Alessandro Lupo si sono imposti per 2-1. Dopo essere andati in svantaggio al 14′ per effetto del gol di Cusato, i biancoazzurri hanno ribaltato il risultato prima segnando al 33′ con Fall (al quarto centro in campionato), poi al 33′ della ripresa con Molino (alla sesta rete stagionale) su punizione.

Il Sanremo sale così’ a 32 punti in classifica, uno in più rispetto al Lecco che ieri nell’anticipo aveva battuto il Borgaro per 6-0. Mercoledì 28 novembre il Lecco avrà la possibilità di tornare in vetta, giocando il recupero del match con il Savona al “Bacigalupo”. I matuziani, sempre mercoledì 28, giocheranno al “Natal Palli” di Casale Monferrato l’ottavo di finale della Coppa Italia di serie D.