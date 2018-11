Grande successo per la camminata “Noi…insieme”, organizzata dalla sezione di Sanremo della Fidapa Bpw, in collaborazione con tante realtà matuziane.

Oltre 240 persone presenti per dire no alla violenza contro le donne.

Oggi, 25 novembre, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, la sezione Fidapa BPW di Sanremo ha organizzato in collaborazioni con altre associazioni locali: “Noi…Insieme”, una camminata non competitiva sulla ciclabile, indossando un capo a scelta di colore rosso.

Un fiume di persone ha camminato assieme per combattere la piaga sociale della violenza contro le donne, che ancora oggi miete troppe vittime.

La camminata è stata organizzata in collaborazione con Il Comune di Sanremo il Centro Antiviolenza ISV, l’Associaizone Italiana Donne Medico, Lo Zonta, Noi4You, Aidda, Penelope, Lions Sanremo Matutia, Daphné, Rotary Sanremo, The Club, Pigna Mon Amour, Gocce di Natura, Panathlon Club, Il Centro di Aiuto alla Vita e le amiche del Premio Donna di Fiori.

L’Associazione Fidapa ringrazia le tantissime persone intervenute all’evento, che hanno partecipato con entusiasmo e sensibilità verso questo tema importante.