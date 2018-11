Campionato basket Serie D – ottava giornata

Bvc Sanremo – Diego Bologna Spezia 59-76 (18-22, 30-39, 43-57)

Bvc Sanremo: Fiore 9, Deda 2, Tacconi Daniele, Genovese 5, Ez Zahidi, Massa 8, Tacconi Davide 11, Rossi, Cerutti 20, Todaro, Turitto, Di Bernardo 4. Coach: Deda.

Diego Bologna: Bertola 4, Stakic, Biavasco, Fincato 32, Zucchini, Lauriola 24,

Tringale 10, De Santis, Menoni 6, Gai. Coach: De Santis.

Sconfitta interna del Bvc Sanremo con il forte Diego Bologna Spezia. La squadra matuziana ha disputato una prova discreta, rimanendo in corsa fin quasi al termine, ma è stata penalizzata dalle cattive percentuali al tiro, in particolare dalla distanza, a differenza della squadra avversaria che ha realizzato numerosi canestri da tre punti.

L’allenatore/giocatore Alessandro Deda commenta: “Ci abbiamo provato fino all’ultimo, ma siamo sempre stati ricacciati indietro dalla precisione di tiro degli avversari. Abbiamo difeso sicuramente male sui loro tiratori, mentre in attacco avevamo le polveri bagnate. Sabato prossimo giocheremo in casa con l’Auxilium Genova e vedremo di fare meglio”.