A Nizza, in Costa Azzurra, un prete è stato arrestato con l’accusa di aggressioni sessuali su ragazzini con meno di 15 anni. Un uomo, che ora ha 41 anni, accusa il sacerdote di averlo molestato negli anni ’90 durante un campo vacanze con la parrocchia. Sono state poi raccolte numerose testimonianze relativi ad altri fatti a livello sessuale che riguardano lo stesso sacerdote. Il Vescovo di Nizza aveva sospeso da tutti i ministeri che riguardano il contatto con minori, a partire dallo scorso 1 settembre, come scrive “Nice Matin”.

