E’ in rete il trailer del film corto “Se vi picchia non vi ama”, dedicato a Noemi Durini, ragazza vittima di femminicidio.

Prodotto dalla Horse Production, diretto da Cosimo Scialpi, girato a Gallipoli (Lecce). Partecipazione straordinaria dell’attore imperiese Stefano Simondo che recita un monologo. Il film andrà in onda prossimamente su Sky satellite.

https://www.youtube.com/watch?v=MYS41l4tvB8