Le telecamere della nota trasmissione Icarus, in onda su Sky Sport e Sky Sport Arena, seguiranno la maratona di Sanremo in programma il 9 Dicembre 2018. Una presenza di eccezione che darà lustro all’evento sportivo e a tutto il territorio del ponente ligure. “Il format che sarà successivamente trasmesso – ha commentato il Responsabile Marketing e Comunicazione della Sanremo Marathon Emanuele Capelli – mostrerà infatti le fasi salienti della manifestazione che, oltre alla città di Sanremo, attraverserà lungo il percorso alcuni dei borghi più caratteristici del ponente ligure. Ovviamente ampio spazio sarà riservato anche alla nostra bellissima pista ciclopedonale. Con questa iniziativa, insieme a quelle già annunciate, la maratona di Sanremo vuole rappresentare un veicolo di promozione turistica per il territorio, mostrando le sue bellezze paesaggistiche e le potenzialità sportive che offre anche fuori stagione”.

Alla Sanremo Marathon, nelle settimane successive all’evento, sarà infatti dedicata una puntata di Icarus e numerose clip promozionali che andranno in onda su Sky Sport e Sky Sport Arena. Una copertura mediatica importante, come testimoniano i dati che evidenziano per Sky 4.823.000 abbonati (40 mila in più rispetto allo scorso anno) e la capillare diffusione su tutto il territorio.

Icarus è una trasmissione divenuta ormai un punto di riferimento per tutti gli appassionati di sport outdoor, con puntate dedicate ad eventi, avventure e storie speciali “alla ricerca del limite”. Un format che ha l’obiettivo di raccontare la passione e le emozioni dello sport, come quelle dei podisti che il 9 Dicembre prenderanno parte alla Sanremo Marathon.

L’organizzazione intanto ha confermato l’evento con il mito dell’ultramaratona Marco Olmo che la sera prima della gara (sabato 8 Dicembre) incontrerà i partecipanti alle ore 18 presso una sala del Casinò di Sanremo, e presenterà nell’occasione il suo ultimo libro sulla corsa nel deserto “Correre nel grande vuoto”.

Le iscrizioni alle tre gare del 9 Dicembre (maratona, 10 Km e Family Run) proseguono sul sito ufficiale: www.sanremomarathon.it. La Sanremo Marathon è presente anche su Facebook e su Twitter.