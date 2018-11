Da lunedì 26 novembre a venerdì 7 dicembre (eccetto domenica) sarà possibile ritirare la nuova fornitura dei sacchetti per la raccolta differenziata presso l’Ufficio IAT (Informazioni Turistiche) in via Roma – angolo Lungoroja Rossi. La Docks Lanterna, ditta appaltatrice dell’Igiene Urbana nella nostra città, provvederà alla distribuzione, indirizzata alle zone in cui è istituito il servizio di porta a porta (Marina San Giuseppe, via Trossarelli, via S. Secondo sino al n. 20, via Tenda, corso Limone Piemonte, frazione Roverino, località Porra e via Gallardi).

Gli orari di apertura del centro di distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata sono i seguenti:

– Dal 26 novembre al 1 dicembre 2018, dalle ore 09,00 alle ore 13,00;

– Dal 3 dicembre al 7 dicembre 2018, dalle ore 09,00 alle 13,00.