Vivo cordoglio nella città di Taggia per la prematura scomparsa di Fortunella Pezzimenti mancata a soli 43 anni. La donna, spirata nella notte, lascia il marito ed i figli.

Numerosissimi i messaggi di cordoglio che sono stati condivisi nelle ultime ore su Facebook.

Tra loro anche quello di Angela: “A volte scrivere un messaggio di condoglianze scegliendo le parole giuste non è facile. Abbiamo tutti avuto l’onore di conoscere Fortunella le sue qualità e la sua stessa forza: proprio per il rispetto che le dobbiamo ci uniamo al dolore della sua grande famiglia. Ciao Fortu, ciao guerriera”.