Il consiglio direttivo del Circolo Ligùstico Arte e Ambiente, presieduto dal Maestro Freddy Colt, scioglie le riserve circa il conferimento del Premio “Renzo Laurano” 2018. Il prestigioso riconoscimento, intitolato al celebre poeta sanremese degli anni ’30, non è un premio letterario bensì un attestato di stima verso coloro che hanno esportato la “Ligusticità oltre confine” ed ha premiato, negli anni, quattro musicisti, un regista, una scienziata e un poeta. Renzo Laurano seppe cantare la propria terra (celebri i versi dedicati alla “oliva pallida”…) senza risultare provinciale o campanilista, anzi confrontandosi con la scena letteraria italiana e straniera dell’epoca, giungendo a pubblicare un libro di poesie in lingua inglese edito a Londra negli anni ’60.

Il Premio Laurano 2018 andrà ad un noto narratore e traduttore imperiese: Marino Magliani. Lo scrittore, nato a Dolcedo nel 1960, ha sviluppato infatti un’intensa carriera editoriale tra Italia e Paesi Bassi, dove risiede, ma ha anche vissuto in Sud America e si è specializzato nella traduzione di autori spagnoli ed ispano-americani come César Vallejo, Fernando Velázquez Medina, Horacio Quiroga e altri.

La motivazione ufficiale del conferimento così recita:

“Partito dall’entroterra imperiese, Marino Magliani ha saputo felicemente ibridare la sua ligusticità con il resto del mondo, attraversando e innestandosi su altre letterature, da quella dei Paesi Bassi dove vive a quelle di lingua castigliana, dalla Spagna al Sudamerica, letterature di cui è anche sapiente traduttore. Ma al Ponente ligure sempre ritorna”.

La Cerimonia di premiazione del Premio Laurano 2018 si terrà sabato 24 novembre alle ore 16 presso il Piccolo Teatro della Federazione Operaia Sanremese, luogo pregno di significati storici e culturali. La cerimonia si aprirà con un breve reading di poesie di Renzo Laurano recitate dall’attore Franco La Sacra del Teatro dell’Albero alla presenza di una delegazione di Accademici della Pigna.

La cittadinanza è cordialmente invitata ad intervenire alla serata.