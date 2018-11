La rivista online Buduàr – che già collabora con il premio letterario Racconti nella Rete assegnando il Premio Buduàr per il miglior racconto umoristico – indice un concorso per un racconto breve umoristico inedito sul periodo delle festività natalizie (quindi Natale, Capodanno ed Epifania). Il premio per i cinque migliori racconti, scelti dal Comitato Centrale della rivista, consisterà nella pubblicazione sul prossimo numero speciale Buduàr Extra, che uscirà alla fine di Gennaio 2019.

Il concorso è aperto anche a tutti i premiati delle passate edizioni di “Racconti nella Rete”, ma sono esclusi gli scrittori che hanno ricevuto il “Premio Buduàr” o coloro che già collaborano con la rivista. I brani, inediti e comprensivi di titolo, non potranno superare le 6000 battute, spazi inclusi, e dovranno pervenire alla redazione di Buduàr entro e non oltre il 31 dicembre 2018.

I racconti vanno inviati all’indirizzo email redazione@buduar.it, con la seguente dicitura: “Concorso racconto umoristico Extra”, seguita da nome e cognome dell’autore. Nella email gli autori dovranno inoltre indicare l’età e i vari recapiti, e fornire una biografia di un massimo di quattro righe.

Nella foto: Il Comitato Centrale di Buduàr (Alessandro Prevosto, Marco De Angelis e Dino Aloi), consegna il Premio per il Miglior Racconto Umoristico a Claudia Mereu, durante LuccaAutori 2018