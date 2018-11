Genova e la Liguria si accendono per le feste natalizie. Quest’anno sarà il linguaggio della luce a caratterizzare il Natale genovese, unendo le due parti della città che sono state separate dal crollo di Ponte Morandi: tantissime le iniziative per le festività con “Accendiamo le feste”, un fitto calendario di eventi che copre l’intero mese di dicembre e che si concluderà con uno spettacolare Capodanno.

Si comincia con i tradizionali fuochi d’artificio in Piazza De Ferrari in occasione della prima dell’Aida al Carlo Felice, domenica 2 dicembre, per passare alle accensioni degli alberi – prima nel Tigullio martoriato dalla mareggiata, poi a Genova. Grande attesa per il Tunnel di luce più lungo d’Europa: un’esperienza immersiva di 60 metri che accompagna alla metropolitana, dove si potrà raggiungere la stazione di Brin e continuare il percorso nel secondo tunnel, con la conclusione davanti all’albero di Natale di Certosa.

A inaugurarlo con un grande evento saranno il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il Sindaco di Genova Marco Bucci.