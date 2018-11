Sabato 24 novembre a Imperia per la prima data invernale a cura di blackwavesparty i XVI BARRE si esibiranno al centro sociale “La Talpa e L’Orologio” di Imperia.

START H 20:00

Vinyl Dj set by SBRENNETTI CLICK

Situazione Open Mic sotto al palco

(Porta una borsa di skillz, contattaci per partecipare!)

LIVE ON STAGE:

22:00 Ginius

22:30 Vento di Ponente

23.10 Bhiro & Teaser

00.00 GeloGelido

—–> 16 BARRE

I testi, graffiati sulla base, sono legati alle tematiche del nuovo ordine mondiale, dell’apertura mentale e del controllo da parte di entità superiori. Testi visionari che accomunano le tematiche della società moderna a mondi paralleli di inganni e mostri nascosti nell’ombra.

“Cantiamo le gesta di umani..umani coscienti nell’incubo indotto.”

Dj set in chiusura a cura di

Simone Yuloman Vdp e SBRENNETTI CLICK

Durante tutta la serata sarà possibile osservare l esposizione appesa nello spazio a cura di Carola Villati

SEGUI BLACKWAVES SU INSTAGRAM PER INFO:

https://www.instagram.com/blackwaves.im/

La location è quella de “La Talpa e L’Orologio” ad Imperia Oneglia

Pigliati bene e dillo agli amici!