Oggi alle 15 circa la squadra 11 della Centrale Vigili del Fuoco di Savona è intervenuta in Via Untoria per soccorrere una persona. Immediato l’intervento anche dell’autoscala AS11 proveniente anch’essa dalla Centrale.

E’ stata la rapidità d’intervento a far la differenza e ad evitare il peggio. Giunta sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco è riuscita ad entrare nell’appartamento mediante il passaggio esterno da una finestra della palazzina. La signora presente all’interno dell’alloggio, per cause da accertare, giaceva infatti a terra. Sul posto anche i militi della Croce Bianca di Savona e l automedica Sierra del 118 che hanno prestato le prime cure alla donna.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Savona.