Un camionista arrestato il 14 aprile dalla Stradale di Genova con un carico di 633 chili di hashish nascosti in un autoarticolato che trasportava arance, ha patteggiato una pena a 3 anni di carcere, più 13 mila euro di multa e cinque anni di interdizione dai pubblici uffici. Il tir proveniente da Malaga, in Spagna e diretto a Salerno, è stato controllato sull’autostrada vicino al casello di Genova Pegli.

La Polizia ha accertato che il destinatario del carico di arance, indicato sui documenti, era estraneo a questo trasporto e che il trattore stradale era stato dotato di una carta di circolazione rubata in bianco e contraffatta.