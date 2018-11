Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Nel nuovo salone del Chiosco di Sant’Agostino a Ventimiglia è in programma per le 16.30 di sabato 24 novembre un incontro sulla fisica quantistica con il ricercatore del Cern di Ginevra, Fabio Truc (che si occupa, tra l’altro, di oncologia sperimentale–studio dei tumori). Il conferenziere sarà introdotto dagli interventi di Claudio Morano e Gaspare Caramello. Parteciperà ai lavori il segretario dello Spi-Cgil (Sindacato Pensionati Italiani) Enrico Revello. Alcune Poesie saranno declinate da Roberto Bistolfi. L’ingresso sarà libero. E. Raneri

