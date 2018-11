Domenica 25 novembre il MAR di Ventimiglia ospita nelle sue sale espositive al piano -1 del Forte dell’Annunziata “Insieme per Genova”, evento benefico in sostegno delle famiglie colpite dalla tragedia del Ponte Morandi, nato dal progetto universitario di cinque studentesse (Eva Alberti, Sandra Hammedi, Debora Husakova, Camila Rivero Yepes e Sofia Tredici) dell’Università degli Studi di Nice Sophia Antipolis, grazie al patrocinio del Comune di Ventimiglia e il sostegno del Rotaract Club Sanremo. Nelle suggestive sale del percorso museale allestite al piano -1 della Fortezza, prenderà vita una sfilata di moda realizzata grazie alla partecipazione delle boutiques ventimigliesi Betty’s world, Fashion Young, Franco pellicceria, Rosachi e Wedding Room sposa by Boutique Pastore e della gioielleria Luca Cappa creazioni. Alla sfilata seguirà una visita guidata gratuita alle sale espositive del percorso archeologico del Museo sul tema della moda nell’antichità.

La serata si concluderà con un aperitivo in cui il beverage sarà realizzato da Acquolina in collaborazione con Eurodrink e Acquesi, il food dallo chef Diego Pani del ristorante Marco Polo.

La direzione della fotografia è di Saverio Chiappalone e le produzione video di ‘Love Tales’; make up artists Sofia Tummi ed Alisea Bortolomai, hairdressers Consuelo Barreca di FB Line e Alfonso Trotta di Alfonso parrucchieri.

La serata è realizzata in collaborazione con ‘La Mosca Bianca’ con la regia di Elvio Minuzzo e con la voce degli artisti Alex Cosentino, Alessia Capaccioni, Cinzia Durando ed Elia Marchesi, special guest chitarra e voce Luca Calderoni.