Una bella iniziativa di animazione e solidarietà è in programma per domenica 25 novembre a partire dalle ore 17.30 al Forte dell’Annunziata di Ventimiglia Alta. Su iniziativa dei giovani del Rotary avrà luogo una sfilata di moda con la partecipazione di varie pelliccerie, animazione, aperitivo e offerte destinate agli sfollati di ponte Morandi di Genova. E. R.

