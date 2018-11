Oggi pomeriggio a Vallecrosia alla Scuola Sant’Anna si è tenuta un’importante riunione relativa al futuro dell’istituto scolastico che comprende il nido, l’asilo, le elementari e le medie. I vertici della Congregazione hanno incontrato le insegnanti ed i rappresentanti dei genitori.

La Congregazione delle suore, tramite il proprio rappresentante legale, ha comunicato loro di aver deciso di terminare il proprio mandato il 30 giugno 2019. Si sta ora valutando di proseguire con un nuovo gestore a partire dall’anno scolastico 2019-2020, in modo tale da non disperdere il patrimonio creato in una storia ultradecennale.

Entro 15 giorni, ossia entro la prima parte di dicembre, sarà comunicato se l’accordo con i nuovi gestori sarà stato perfezionato.